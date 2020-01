Andrea y Óscar viven una noche de pasión en 'La isla de las tentaciones'.

Isamel está muy decepcionado con su pareja.

La relación de Andrea y Óscar está consolidándose cada vez más. Y es que la ex participante de 'First Dates' ya no puede vivir sin el andaluz en la villa. A pesar de que asegura que su relación con Ismael no está para ella aún rota hasta que no mantengan una conversación, Andrea no puede evitar estar separada de Óscar. Los tortolitos han mantenido una tórrida noche de pasión en 'La isla de las tentaciones'. Sin duda, este era el paso que les faltaba dar para consolidar la relación que han forjado en reality. Muy atentos a las palabras de la parejita.

Telecinco

"Cada noche estamos un poco más cerca. Se puede decir que ha surgido el amor", confesó Andrea, antes de pasar una noche de pasión con el malagueño. "Le doy un once, yo por mí lo hacemos cada noche. Ha sido increíble. No lo voy a olvidar", aseguró Andrea, muy feliz y contenta tras dar un paso más en su relación con Óscar.

Telecinco

Además, Andrea tuvo la oportunidad de mandar un mensaje a su chico Ismael donde le explicaba que se sentía muy decepcionada con él. "Me siento traicionada, creo que estás forzando cosas en la villa, nos debemos muchas explicaciones", aseguró. Mientra él, le dedicó también unas palabritas. "No entiendo las actitudes que estás haciendo en la villa. Espero que seas muy feliz", concluyó el culturista.