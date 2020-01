Fani pasa la noche con Rubén.

Christofer recibe un mensaje de Estefanía.

Desde que empezó 'La isla de las tentaciones', Fani no pudo contener sus sentimientos por Rubén. Y cuando avanzaron las semanas, su relación aumentó cada día más y más. Algo que, como era de esperar, no ha hecho ninguna gracia a Christofer que ha podido ser testigo de esta relación a través de las hogueras semanales que el programa realiza a las parejas. Pero, si cuando pensábamos que la cosa ya no podía ir a más, el tonteo de Fani y Rubén ha llegado a tal extremo que los tortolitos no han podido mantenerse las ganas de pasar una noche de pasión en la República Dominicana.

Telecinco

"Una cosa llevo a la otra y al final..Ha sido súper chulo, me ha encantado", confesó Fani, tras pasar su noche más pasional con el ex futbolista. "Nunca pensé que me pasaría algo así en este programa. Pero esto iba de dejarse llevar y yo he hecho eso exactamente. Rubén me hace sentir cosas muy especiales. Ha sido una locura la verdad", añadió.

Telecinco

Además, Fani pudo mandarle un mensaje a Christofer muy personal. "Chris, sé que estás decepcionado conmigo, y que estarás flipando. Te tengo que dar un montón de explicaciones pero ante todo quiero que estés bien. No quiero verte mal. Te voy a abrazar, te echo de menos, necesito verte y que hablemos", aseguró Estefanía. No obstante, Christofer optó por no mandarle nada y pidió tener con ella a solas una hoguera de confrontación, como la de Álex y Fiama, para aclarar su situación como pareja.