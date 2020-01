Mónica Hoyos está feliz y esta vez no es solo porque su vida va viento en popa sino también porque una de sus amigas y compañeras en el mundo del espectáculo, Ivonne Reyes, se casa. Una gran noticia que ha hecho que la ex de Carlos Lozano vuelva a pensar en el amor de nuevo ya que, según ha confesado, "siempre le pide un novio" al nuevo año. Así que mucho no ha dejado de pensar en ello a pesar de que a día de hoy no hay ninguno que le llame lo suficiente la atención como para querer tirarse a la piscina.

Sobre esto, su hija no tiene ningún problema, es más, según asegura Mónica Hoyos es la pequeña quien la anima a tener más citas y conocer más hombres por un aspecto en particular que hará que la presentadora se parezca mucho a Pilar Rubio. ¿Qué es lo que quiere la hija de Mónica Hoyos para ella? Descúbrelo en las declaraciones que la celebrity nos ha dejado en este vídeo en el que no evade ninguna de las preguntas que le formulan los compañeros. ¡Dale al play!

Además Mónica y Pilar tienen un pasado en común que muy pocos tenemos en la memoria pero que la peruana ha revelado a las cámaras. Y es que además de compartir generación han compartido muchos momentos delante y detrás de las cámaras que la peruana no ha olvidado, ¡no en vano llevan toda una vida en televisión! ¿Se acordará Pilar Rubio de esta etapa que ha desempolvado Mónica durante este breve encuentro con la prensa?