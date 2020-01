Que Aurah Ruiz no empezó el año de la mejor manera, es algo que sabemos todos: la ex gran hermana VIP ya contó que se quedó sin fiestas de Navidad después de haber revuelto Roma con Santiago porque un "imprevisto" no se quería hacer cargo del pequeño Nyan cuando le tocaba, pero Enero parece estar portándose bien con ella: hace unos días afirmaba que tenía ganas de volver a la tele a trabajar, y ahora hemos comprobado a través de su canal de MTMad que su pequeño está cada vez más saludable, primero, por tener bien controlados sus problemas de glucosa, y segundo, por su nueva terapia.

Aurah ahora ha querido hablar de ello, y no es otra cosa que una terapia con animales, sobre todo para mejorar el estado anímico del pequeño y tenga contacto con la naturaleza (recordemos que estuvo prácticamente todo su primer año de vida ingresado en un hospital)... y le está funcionando: "Intentamos hacer terapia con el niño, y da la casualidad de que ha salido muy bien, porque montó a caballo por primera vez, que no los había visto nunca, y respondió súper bien: tanto, que se dio 20 vueltas, y lo bajamos por las glucemias, porque había que darle de comer, pero si no se hubiese quedado tan a gusto", contaba Aurah.

El amigo de Aurah encargado de esta terapia explicaba cómo funcionaba: "Ahora se va a montar el niño, y va a hacer un ejercicio de propiocepción, para saber reconocer su cuerpo y coger equilibrio, aunque sólo esté encima de un caballo", contaba, aunque el pequeño Nyan parecía mucho más embelesado con un burro de la misma granja con el que se había encaprichado. ¡A ver dónde lo mete cuando le pida uno por su cumpleaños...!