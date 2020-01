Para Blas Cantó, a la cuarta ha ido la vencida. El ganador de 'Tu Cara Me Suena 5' ha logrado, en el cuarto intento, cumplir su gran sueño: representar a España en el festival de Eurovisión. El pasado 30 de enero, en la sede de RTVE, el cantante presentó el videoclip de 'Universo', el tema que ha escogido para ir al certamen musical que se celebrará el próximo 16 de mayo en Rotterdam. Blas nos desveló que, a la primera persona que le enseñó el tema fue a su madre. "Y me dio buena sensación porque al cabo del rato la pille en casa tarareándola" y añadió que ella se emocionó mucho cuando le contó que iría a Eurovisión. "La llame un día antes de que se hiciera oficial. Estaba en el trabajo y la dije que no podía gritar cuando le diera la noticia, y me preguntó que si podía llorar", explicó.

Blas explicó qué significa 'Universo'. "Escribí esta canción en un momento de mi vida en el que probablemente, en un acto de cobardía, no alcé la voz. No dije lo que sentía pensando que así sería todo más fácil. Y me equivoqué. Cerré mis ojos y con todas mis fuerzas, le pedí perdón al Universo", comentó. Cantó ha grabado el videoclip de su canción entre Tenerife y Lanzarote porque se siente muy unido a esta tierra.





Gema Checa HEARST

Blas ya está preparando su viaje a Rotterdam, donde el 16 de mayo se celebrará Eurovisión, y nos ha contado qué amuleto se llevará. "Mi amuleto es mi gente. Siempre que me lleve a mi gente estoy tranquilo porque ellos me dicen lo que quiero escuchar. Estoy muy feliz. Es un viaje muy emocionante en todo los sentidos. Y las emociones en estos meses son muy intensas, porque de repente ríes un montón, lloras, necesito dormir....", explicó. Cantó tiene claro que lucirá moda española en la gala que podría ser de Ana Locking "porque ha estado muy presente en mi carrera".

Gema Checa HEARST

Blas nos contó si había hablado con otros participantes de Eurovisión para pedirles consejo. "He hablado con muchos de ellos y todos me han dado su apoyo. Hasta las 'Azúcar Moreno' me han escrito por Twiter para felicitarme. Que me lleguen mensajes de compañeros me anima mucho" y expresó su deseo. "Quiero dejar a España muy alto en la tabla", añadió. El ganador de 'Tu Cara Me Suena' desveló si el Universo le había dado amor. "El amor me lo da cada día. Yo me siento libre al no hablar de mis relaciones sentimentales. Es una parcela personal. Simplemente vivo sin ningún tipo de tabú. Me siento muy bien tratado por el amor desde hace muchos años", explicó y quiso comentar cómo ve la nueva edición de 'Tu Cara Me Suena'. "La verdad es que solo vi el primer programa porque no tengo tiempo. Veo vídeos por Internet. Jorge y María Isabel están haciendo cosas muy chulas. Allí no se buscan buenas voces, se buscan buenos imitadores", dijo.