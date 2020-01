Nuria MH ha sorprendido a todos sus seguidores con un cambio de imagen. Acostumbrados a verla con su larga melena lisa castaño claro, la ex de 'Gran Hermano VIP' ha optado por cambiar radicalmente de imagen y hacer una nueva apuesta cambiando el look de su pelo para romper con lo último que hemos visto de ella en televisión: 'El tiempo del descuento'. La influencer ha cerrado su etapa en el reality y una de las primeras cosas que ha hecho ha sido cortar por lo sano y decirle adiós a su larga cabellera castaña que ya la hacía mítica en estos dos concursos y que ha protagonizado sus looks más explosivos.

Ahora, la joven ha mostrado su nuevo look a través de las redes sociales, como todos hacemos en estos tiempos, con una storie en la que se la puede ver con unas amigas, disfrutando de su salida del confinamiento en Guadalix. Un poco distorsionada mientras habla, se deja ver detrás de sus amigas con un sencillo look compuesto por un jersey blanco de manga larga y unos jeans vaqueros en color azul agarrados a su cintura con un cinturón fino negro. Una imagen en la que podemos ver su nuevo pelo. ¿Le gustará a Pol?

¡Sí, cortó por lo sano! La ex GH ha optado por una melena corta color chocolate para su nueva imagen con la que empezará después de concursar en dos realities prácticamente seguidos. Y con la que ya ha disfrutado de los primeros filtros de Instagram donde aparece como toda una diva.

Eso sí, Nuria NH no abandona su alisado propio japonés para su melena que le favorece y le ayuda a moldearla y peinarla a gusto en cada uno de los momentos que ella quiera. Para nosotras, se trata de un corte con mucho acierto en la elección.