Shakira cumple el 2 de febrero 43 años y ya ha recibido su primer regalo. Jennifer Lopez no ha podido esperar más y ha sido en la presentación de la 'Super Bowl' donde la cantante le ha entregado a su compañera el especial presente. Se trata de un bolso con forma de pelota de fútbol americana brillante en honor al especial acontecimiento y, además, llevaba puesta su fecha de nacimiento. Shakira no ha podido sentirse más emocionada con el regalo y no ha tardado en compartirlo con sus más de sesenta millones de seguidores de Instagram.

Ambas actuarán en los descansos de la Super Bowl y han demostrado lo bien que se llevan y la amistad que hay entre ellas. Jennifer Lopez es una de las artistas latinas con mayor influencia en el mundo. A sus 50 años, está mejor que nunca. Por su parte, Shakira, superados sus problemas en las cuerdas vocales, vuelve a la carga con más fuerza que nunca.

El descanso de la 'Super Bowl' siempre se ha caracterizado por actuaciones de gran nivel, como fue la de Lady Gaga en el año 2017. En esta ocasión, será la más latina porque dos artistas de ascendencia hispana serán las protagonistas de uno de los espectáculos mas vistos de Estados Unidos. Jennifer Lopez, que también ha presumido en alguna ocasión de regalazo, y Shakira amenizarán el descanso de la gran final de fútbol americano, una colombiana y la diva del Bronx para un concierto que podría hacer historia. Además, ambas pasar por una etapa personal y profesional estupenda y es evidente la felicidad que hay en las dos estrellas del mundo de la música. Estamos deseando ver el gran espectáculo.