Después de siete años de relación, Fani fue desleal a Christofer con su mayor tentación en la isla, Rubén.

El chileno invitó a su pareja a una hoguera de confrontación para pedirle explicaciones.

Siete años juntos, parecía que mucho amor, y una mujer que quería poner a prueba a su chico y acabar con sus celos de una vez por todas. Así se presentaron Fani y Christofer en 'La isla de las tentaciones'. "Me considero una mujer celosa no, híper celosa. Porque lo que es mío, es mío", confesaba Estefanía, sin embargo, contra todo pronóstico, días después de su entrada en la casa de República Dominicana, ¡fue ella quien fue desleal a su chico! Sin dudarlo un segundo, la concursante se comió a besos con Rubén y hasta se han lanzado al 'edredoning', algo que, como no podía ser de otra forma, ha dejado totalmente destrozado a Christofer, que entre lágrimas y carreras por la playa llamando a su chica, ha tomado una decisión radical: Reencontrarse con ella para pedirle explicaciones o poner fin a su andadura en la isla.

"Tiene que darme muchas explicaciones pero no justifica todo el daño que me ha hecho gratuitamente. Creo que ya he llegado a un punto en el que estoy agotado física y mentalmente y no puedo ver más imágenes. No puedo más con la situación, necesito verla y que me explique muchas cosas porque no entiendo nada", declaraba Christofer.

La petición de Christofer le ponía entre las cuerdas, y es que si Fani no aceptaba, tendría que volver a España. ¿Qué ha pasado? Pues aunque le ha costado tomar la decisión, "me estoy agobiando mucho, no sé si estoy preparada para verle ahora", confesaba, Fani terminó aceptando y dando una alegría a un 93% de la audiencia, que votó a favor de que Fani acudiese a la hoguera de confrontación.

Sin embargo, el reencuentro no ha podido ser más frío y tenso. Christofer no se levantó a recibir a Fani (entendible, cuanto menos), y ella no dijo más que un escueto "Hola". Efectivamente, la madrileña se planta delante de Christofer, que tiene un gesto muy serio y le echa una mirada muy dura. Así lo hemos visto en un avance que han mostrado en el 'debate de las tentaciones'. ¡Estamos deseando que llegue el martes para verlo completo!