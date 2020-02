Sandra Barneda e Ylenia explotan contra Julián (LIDLT)

Julián se convirtió en el último expulsado de 'La isla de las tentaciones' a elección de las chicas.

El tentador hizo un desafortunado comentario durante 'El debate de las tentaciones' que hizo estallar a Sandra Barneda y a Ylenia.

Cuando decimos que 'La isla de las tentaciones' está dando mucho de qué hablar, no lo decimos por decir. Los líos de la isla están revolucionando al público, es por eso que Mediaset hasta ha creado 'el debate' para poder seguir hablando de esta auténtica revolución, y hasta el debate da de qué hablar. Este mismo viernes reaparecía uno de los tentadores expulsados del 'reality', Julián, y se ha llevado un rapapolvo de mucho cuidado... Tras ver las imágenes del encuentro sexual entre Andrea y Óscar, Julián hacía un desafortunado comentario: "Se ha abierto, se ha abierto pero bien".

Unas palabras que trajeron cola. Sandra Barneda no dudó en llamar la atención al soltero por su actitud asegurandole que tenía "el síndrome del tentador expulsado". "Es de reventado, decir algo así es de reventado porque te ha echado Andrea", declaraba la presentadora, "es muy grosero".

Él, en su defensa pero lejos de pedir perdón por sus palabras, confesaba pensar que "si haces esas cosas con pareja delante de toda España… qué triste por los familiares que tengan que ver eso, espérate dos semanas y hazlo fuera". Algo que hizo pensar a la presentadora que se mantenía firme en sus palabras. "No es que lo mantenga con esas formas, pero se han abierto en todos los sentidos", se escudaba él.

telecinco

Pero lo peor estaba por llegar... Los colaboradores del programa no dudaban en asegurar que él hubiera hecho lo mismo, a lo que él parecía tenerlo claro: "Yo en la casa nunca hubiera tenido relaciones sexuales porque guardo unas formas y un respeto tanto a mi familia como a mi hijo pequeño". Y entonces hizo un comentario más desafortunado que el anterior: "Me quedo con Adelina y Susana, que son las que no querían que me vaya, son dos verdaderas mujeres".

Y estalló la bomba Ylenia: "Mujeres son todas, las que se abren y las que no. Las que ponen los cuernos y las que no. ¿Te queda claro?", explotaba la de Benidorm.