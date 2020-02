Dulce reconoce que Isa P le ha confesado que planea casarse con Asraf

Alejandro Albalá piensa que el novio de Isa P está con ella por interés

La niñera más famosa de la televisión, Dulce, ha decidido acudir a 'Sábado Deluxe' para enfrentarse al polígrafo y aclarar cómo es su relación con Isa P. En el plató ha coincidido con Alejandro Albalá y pese a que al principio ha advertido que no quería estar con él. "Esto se ha convertido en el poli show", ha bromeado al ver entrar a Alejandro Albalá, quien también ha decidido contestar a las preguntas de Conchita. Dulce ha admitido que siente "dolor" al ver al que fue pareja de Isa P. La que fue niñera de la hija de Isabel Pantoja ha reconocido que "tenía mucho cariño a Alejandro" y le dolió ver que se sentó "para hablar mal de ella".

Telecinco

Dulce ha confesado que sabe muchas cosas relacionadas con la familia Pantoja que no quiere contar para hacer daño a Isa P. Además, ha admitido que no entiende la buena relación que la tonadillera tiene con Omar Montes después de lo que él dijo sobre su hija. "Me parece cruel", ha recalcado. Aún así, ha explicado que no piensa que Isabel esté utilizando a Omar para hacer daño a Isa P.

Respecto a la relación de Kiko Rivera con su hermana, Dulce cree que desde el concurso de 'Gran Hermano', Irene Rosales ha sido, en parte, culpable del distanciamiento de ambos. Unas declaraciones con las que Alejandro Albalá no estaba de acuerdo. "Irene ha intentado mediar entre ambos pero hay un momento en el que la situación te tiene que cansar", ha indicado.

Telecinco

Por otra parte, Dulce ha querido defender a Asraf confesando que es "maravilloso" y que cuida y mima mucho a Isa P. Además, ha revelado que Isa P le confesó que tiene pensado casarse con él en un futuro.

Alejandro Albalá no estaba de acuerdo con sus declaraciones y ha intervenido para explicar que él piensa que Asraf está con ella por interés. "Yo en cuatro años de relación no estuve en plató, en cambio el tiene un puesto en televisión", ha recalcado dejando ver que era gracias a ella.