Terelu llegaba ayer muy feliz a 'Viva la vida' pues tenía una gran noticia que dar a sus compañeros y a todos los telespectadores. Sin embargo, su día se torció por unas duras palabras que tuvo Emma García, presentadora del espacio, con su madre. La vasca acusó a María Teresa Campos de no querer ir a su programa porque en su magazine no pagan y por eso, la legendaria periodista aceptó antes sentarse en 'Sábado Deluxe' que acudir a 'Viva la vida'. Algo que sentó fatal a María Teresa y también a Terelu, que no apareció hasta casi el final del programa.

Pero tras haber solucionado este incidente que a punto estuvo de costar la vuelta de María Teresa Campos a la televisión. Terelu, por fin, desveló la gran exclusiva por la que había llegado tan contenta a Telecinco. Y es que, la colaboradora de televisión, ha conseguido uno de sus grandes objetivos: vender su ático. Después de varios años a la venta, la hija mayor de María Teresa ha logrado vender el piso en el que ha sido tan feliz pero que ya se le quedaba grande. Y ha prometido hacer un 'fiestón' para celebrarlo con todos los colaboradores.

Terelu no ha dudado en dar las gracias a todas las inmobilarias que la han ayudado con esta venta y en especial a la que consiguió hacer este sueño realidad. Ahora, por fin, podrá comenzar una nueva vida, tal y como ella desea. La periodista ha confesado que ahora lo que quiere es un piso más céntrico, en un lugar en el que no necesite el coche para moverse. Porque sí, señores, Terelu no se ha sacado aún el carnet de conducir y dice que es algo que ya, con su edad, es algo que no va a hacer. Nosotros desde aquí le animamos a que lo haga, como ya lo hizo su compañera Belén Esteban hace tan sólo unos meses.