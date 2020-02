Violeta ha sufrido un percance de salud en sus vacaciones.

La pareja vive en una permanente luna de miel desde que se conocieran en 'Supervivientes'.

Con un Prada en mitad del corazón del Índico, así anunciaba Violeta Mangriñán que comenzaban sus nuevas vacaciones, desvelando desde el principio que iban a ser idílicas, lujosas, y románticas, a partes iguales. "Ready for the holidays" (lista para las vacaciones), comentaba junto a una imagen de lo más inspiradora, algo a lo que parece haberse aficionado en su perfil social de Instagram. Y, ¿dónde está ahora? Pues después de unos días en Milán y otro par en Suiza, Violeta ha puesto rumbo a las Islas Maldivas, y una vez más, de la mano de su chico, Fabio Colloricchio, de quien no se separa desde su salida de 'Supervivientes'.

Desde allí, como de costumbre, ambos están compartiendo imágenes de su estancia. Que si fotitos en el mar, que si luciendo tipazos en ropa de baño, que si "este es mi hotel", "flípalo con las vistas de la habitación"... Que lo están pasando en grande, desde luego, no nos cabe ninguna duda.

No están faltando las muestras de cariño, claro, porque esta parejita se deshace en halagos constantemente. A cada foto de él, recibe un comentario de la ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' con detallitos que indican que está deseando comérselo (aún más, si cabe). Y estamos hablando casi literalmente, porque cuando el italiano ha compartido esta foto poniéndose hasta arriba ha desvelado que se la come a la velocidad de la luz, y ella, ni corta ni perezosa, ha confesado que ella se lo come antes a él.

Eso sí, no todo está siendo tan idílico, y es que Violeta no ha tenido cuidado y se ha puesto demasiado al sol... ¡Y se ha quemado! Hay que echarse protección, chicos...

Ellos, de momento, siguen callando bocas a todos aquellos que no les daban ni dos telediarios...