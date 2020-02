El reencuentro entre Kiko Jiménez y Estela Grande está dando una segunda oportunidad a la amistad que forjaron en 'Gran Hermano VIP 7'.

El jienense teme que su nuevo acercamiento a Estela pueda traer consecuencias en su relación con Sofía.



Si algo ha traído 'El tiempo del descuento' y esa era, precisamente su intención, ha sido reencuentros y confrontaciones. El 'reality' les ha dado la oportunidad de reencontrarse con aquellos con los que tienen rencillas o heridas abiertas, como era el caso de Kiko Jiménez y Estela Grande, que tras 'GH VIP 7' se tiraron los trastos a la cabeza y parecieron romper su amistad definitivamente. Ahora, sin embargo, parecen haberse relajado y haber arreglado algún que otro malentendido (veremos qué pasa cuando salgan de Guadalix y vuelvan a ver a sus parejas...).

De momento ellos se están dejando llevar y hasta están teniendo conversaciones que podrían traerles consecuencias. ¿La última? Kiko Jiménez metiendo mierda en la relación de Diego y Estela, y si no, juzgad vosotros mismos.

telecinco

Kiko Jiménez ha comentado con Estela algo que, aunque ella ya sabía, no es plato de buen gusto para nadie: "Tu suegro no te quiere para su hijo". Estela prefiere pensar que su relación con Diego Matamoros es indiferente para el padre de este: "Tampoco creo que sea ese odio o que no me quiere para su hijo. No creo que sea yo su mayor preocupación". Pero, ¿condicionará esto a Diego?

Diego Matamoros está lleno de dudas, como es normal, tras ver el nuevo acercamiento de su chica con Kiko Jiménez en la Casa de 'El tiempo del descuento': ya les trajo problemas una vez (cuando ella estuvo en 'GH VIP 7')... y ahora parece que volverán a las andadas en cuanto ella salga, así que ha tomado una drástica decisión: No va a tener hijos con ella, al menos de momento, porque cree que hay que tenerlos "con la persona adecuada". ¿Está diciendo entonces que su mujer no lo es?