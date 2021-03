María Hernández ha confesado si realmente tiene problemas de dinero a pesar de estar con un futbolista

La influencer ha confesado que tiene un "contrato prematrimonial" con Rubén Castro

¿Te soluciona la vida salir con un futbolista? Puede que haya a quien sí, pero desde luego para María Hernández la vida tampoco ha cambiado mucho. A pesar de llevar mucho tiempo con Rubén Castro (delantero en el F.C. Cartagena), y de tener dos hijos en común, ella sigue trabajando como lleva haciéndolo desde los 20 años, pero hay gente, incluso entre sus seguidores, que no lo entiende. ¿Trabaja porque les hace falta el dinero o porque le gusta? ¿No comparte Rubén su dinero con ella? Muchas preguntas que la ex viceversa ha querido contestar para dejarlo todo bien claro.



"Trabajo, primero, porque me da la gana, y segundo porque su profesión y su economía no tienen nada que ver con la mía. ¿Como mi pareja tiene dinero yo tengo que ser una persona que se rasca el higo todo el día? Quién lo haga, genial, pero eso no quiere decir que vaya a estar haciéndolo toda la vida. A mí me gusta mi profesión y sentirme realizada. Es mi negocio y es mi futuro, y para mí es importante", ha empezado diciendo en su último capítulo para MTMad, y es que para ella la peluquería es prácticamente un hobby. Un hobby que, por cierto, no va a dejar a pesar de que gane más dinero con las redes sociales, "pero no me veo sin la peluquería".

En cuanto a sus cuentas bancarias, ha dejado claro que están pro separado, y hay una razón: "Yo tengo mi cuenta con mi dinero y él la suya con el suyo. A ninguno nos va a faltar nada, y los gastos salen de los dos, pero eso no quita para que yo tenga mis ahorros y me sienta tranquila por esa parte". Además ha añadido: "Siempre he sido una persona económicamente responsable, desde muy pequeña he sido muy ahorradora". Vamos, que de problemas económicos nada de nada...

María sí ha querido matizar que el hecho de tener dinero sólo te permite vivir más tranquila, pero también hay que tener cabeza, especialmente con el fútbol: "En el fútbol se gana mucho dinero, pero también tienes una carrera muy corta. Si gastas y gastas, al final te ves con problemas porque no dura para siempre. Hay que saber gestionarlo, y Rubén siempre ha tenido muy buena cabeza para el dinero y para invertir", ha apuntado.

No se quita de caprichos

Donde no ha querido dar detalles María ha sido en lo que ingresa cada uno, pero ha dejado claro que en su casa dinero ni falta ni va a faltar, porque aunque no es especialmente caprichosa, si se quiere comprar algo caro puntualmente, lo hace: "No suelo ser muy caprichosa: mi ropa, por ejemplo, la compro en centros comerciales, pero eso no quita para que alguna vez haya derrochado un poco más en algo… y lo más caro que me he comprado ha sido un bolso de 5.000 euros". Vamos, que no solo no tienen problemas económicos, ¡sino que van sobrados!

