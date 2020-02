Diego Matamoros no ha entendido la actitud de su mujer en la casa.

Estela aclara su comportamiento con Kiko Jiménez.

La actitud de Estela Grande ha dejado alucinando a la audiencia de 'El tiempo del descuento'. A pesar de que la modelo aseguró en un principio que no tenía nada que arreglar con Kiko Jiménez, su relación con la actual pareja de Sofía Suescun ha dado un giro radical tras los duros enfrentamientos que tuvieron cuando salieron de 'GH VIP 7'. Un tonteo que, como es lógico, no ha hecho ninguna gracia a Diego Matamoros, su marido, que se ha vuelto a ver la cara con su mujer en el plató tras ser expulsada de Guadalix de la Sierra.

“Cuando he visto a mi marido allí de pie y no se ha acercado, sabía que había pasado algo. La he vuelto a liar seguro”, confesó Estela tras ser expulsada. “He estado dando la cara, a mí las cosas me duelen. Eres mi mujer y te quiero, por eso estoy aquí”, aseguró Diego Matamoros, dando por completo su apoyo a su mujer.

En cuanto a su relación con Kiko Jiménez, Estela Grande dejó muy claro lo que sentía por el almeriense. “Le tengo mucho cariño. Tengo una química que no tengo con otros compañeros y eso es irremediable. Sé dónde están los límites. He retomado un contacto con él y cuando me lo cruce no voy a mirar para otro lado. Sé que lo que estoy haciendo no está mal, no estoy haciendo nada malo, no puedo fustigarme”, concluyó.