Alberto rompe con el maestro Joao.

Joao se derrumba al ver las imágenes de Alberto con otra chica.

Sin duda, la última gala de 'El tiempo del descuento' ha sido la peor para el vidente. Y es que se ha enterado en directo de que Alberto, su pareja, ha roto su relación para estar con otra persona. Esta información ha dejado completamente roto a Joao que no daba crédito de lo que estaba viendo. Además, todo esto se ha unido a la mala relación que está teniendo últimamente con Pol, su ex novio, dentro de la casa. De hecho, han tenido un duro enfrentamiento durante las últimas nominaciones. Muy atentos a la reacción del ex superviviente tras ver las imágenes donde Alberto decide cortar con él.

Telecinco

"Me duele mucho, Jorge. Me duele mucho. Me duele mucho", confesó tras ver las imágenes."Si ha pasado esto es porque seguro que hay algo mejor para ti en otro momento. No te preocupes porque la vida te va a recompensar. Lo tengo claro", animó Jorge al adivino en su peor momento dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

Telecinco

"No me siento utilizado. Si me sintiese utilizado sería más doloroso todavía. Voy a pensar que el tiempo que ha estado conmigo, me ha querido. Yo quería ser feliz, quizá me engañé, pero quería ser feliz. Él ha decidido que se haya terminado, y ya está. No puedo decir nada más. Me duele mucho. Sigo creyendo en el amor, y ojalá me enamorase mañana mismo, aunque fuese algo fugaz", concluyó.