Si Amor Romeira hubiera podido arrastrar de los pelos a su ex amiga Isa Pantoja, lo habría hecho hace mucho tiempo: la hija de la tonadillera se ha alejado de sus amistades y familiares para poder apostar por una relación que no gusta a muchos de su entorno, y entre esos 'muchos', se encuentra la ex gran hermana. La canaria ha reconocido que ella se metió en la relación por ciertas actitudes del joven, y aunque salió escaldada porque Isa prefirió a su novio, ahora ha confirmado ¡que seguirá esperándola!

Amor, además, ha confirmado que Asraf será uno de los concursantes de 'Supervivientes', y ha explicado que ese mal rollo con el clan Pantoja y alrededores probablemente no sea más que una estrategia de la pareja para que a él el suba el caché. Eso sí, piensa encargarse personalmente de que esa relación no llegue mucho más lejos. ¿Le presentará a alguien? Ella ni confirma ni desmiente, pero sólo ha dicho que está deseando que se separen un tiempo: "Están todo el día juntitos. Les va a venir bien. No sé si aparecerá alguien en la vida de Isa, pero conociéndola como la conozco, seguro que sí", ha dicho de su ex amiga.

Sea como sea, Amor está convencida de que, antes o después, Isa volverá a su vera, y es que ya lo dijo hace unos días: es muy independiente, pero si hay alguien que la ha cuidado mucho y se ha portado como una verdadera amiga, esa ha sido, sin duda, Amor...