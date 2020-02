La relación de Cristiano Ronaldo y Georgina es una de las más conocidas del mundo de la televisión, deportes y del resto...no hay sitio dónde no se sepa de esta pareja, aunque también se podría decir que es una de las más misteriosas. El futbolista portugués siempre ha destacado por ser muy discreto en lo que respecta a su vida privada, algo que ha cambiado un poco desde la llegada de Georgina Rodríguez a su vida.



La aragonesa es la protagonista de la portada y de una entrevista en la edición italiana de Grazia en la que ha confesado lo que sintió y pensó la primera vez que vio al que hoy día es su pareja y padre de su hija, Alana Martina. En la entrevista cuenta que ese encuentro se produjo en la tienda que Gucci tiene en Madrid, donde ella trabajaba como dependienta. "Me llamó la atención la altura, el cuerpo y la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y me agité frente a una persona que, con una sola mirada, me tocó profundamente. Luego la forma en que Cristiana me trata, me cuida y me ama hizo el resto", contaba la modelo.

"La situación se volvió insoportable. La gente me perseguía. Me llamaban por teléfono, los periodistas venían a la tienda fingiendo ser clientes... Poco a poco comencé a trabajar detrás del mostrador para frenar la agresiva curiosidad de la prensa. Llegó un momento en que fue insostenible", contaba Georgina. Y es que el comienzo de la relación fue algo complicado, ya que ella era una persona anónima y a la vez muy tímida. Georgina también contó algunas de sus intimidades: "Raramente encendemos la televisión, los únicos programas que vemos son dibujos animados con los niños. Los llevo a montar en poni, a la nieve, al mar, bailamos, cantamos, jugamos juntos. Cristiano y yo queremos darles la mejor educación posible".