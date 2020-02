El escáner de... Kiko Matamoros: sacamos la verdad (y lo que no quieren que se sepa) de los famosos

El halo de misterio que envuelve a los famosos es siempre parte de su encanto, y es que nunca sabemos por dónde nos van a salir, si realmente nos cuentan la verdad o si son personas como nosotros cuando nadie les ve. Su vida es pública y están acostumbrados a copar titulares y portadas, pero siempre intentan mantener una parte en secreto o, al menos, de la que no se sepa para tener un rinconcito de intimidad en el que resguardarse... pero aquí ya sabéis que no somos políticamente correcto... ¡y lo vamos sacar todo!

El primero en inaugurar esta sección es Kiko Matamoros. Él es una de las estrellas de ‘Sálvame’, desde donde ha repartido estopa a diestro y siniestro... pero no es el único que va a pasar por aquí. ¿Están las celebrities preparadas para nuestra lupa?

Kiko Matamoros

Agencias

Está in love 😍

Tras su separación de Makoke, después de 20 años de relación, y algún que otro tonteo por ahí, está enamorado de Marta López, con la que es feliz e incluso planea boda e hijo…

Su gran cag*da 💩

Pedirle, presuntamente, dinero a su ex, Cristina Pujol, y no devolvérselo. Por eso ella ahora le ha denunciado, en el juzgado y públicamente, para que le pague los 5.000 euros que le dejó, según ella.



De pasta anda... 🤑

Malamente, y eso que curro no le falta: colabora 3 ó 4 días a la semana en ‘Sálvame’ a razón de unos 600 euros por tarde; también va a ‘El Deluxe’ y trabaja de relaciones públicas en la discoteca Oh My Club Madrid.



Su maldad 😈

Pertenece al ‘eje del mal’ de ‘Sálvame’ junto a Kiko Hernández

y que se ha recompuesto tras su reconciliación con Mila Ximénez. Desde él reparte estopa contra Lydia Lozano, Makoke y ahora contra su nuera, Estela.