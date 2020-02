Que 'La isla de las tentaciones' sea un programa grabado ha sido sólo un pequeño fallo en el exitazo del reality, y es que el hecho de que tanta gente se haya enganchado ha conseguido que salga a la luz lo que realmente ha pasado con las parejas tras el programa, como Fani y Christofer, que siguen juntos contra todo pronóstico. Sin embargo, aún queda mucho programa, y todavía vamos a tener más de un momentazo (aunque el de '¡Estefaníaaaa!' va a ser difícil de superar), y así lo ha anunciado Susana Molina...

En una entrevista antes de entrar a los desfiles del SIMOF, Susana dejó claro que nos vamos encontrar más de una sorpresa en los próximos episodios de 'La isla de las tentaciones'... y por lo que hemos podido ver y oír, podría ser que se refiriera al futuro de Fani, Rubén y Christofer (en el que quizá tenga algo que ver Fiama) o en líos que no nos esperamos para nada. De hecho, Gonzalo, en su cuenta de Twitter, publicó un comentario que luego borró en el que aseguraba que estaba deseando que pasaran los días para que la gente viera que ni él es tan malo ni Susana tan santa como quiere aparentar...

Una relación al filo

La ex gran hermana entró con Gonzalo Montoya dispuesta a pasar el resto de su vida con él, pero el comportamiento de su todavía novio no le está gustando un pelo. Ya lo dejó claro en la isla cuando él, sin pudor, sólo hablaba de las tetas, el culo y los tangas de sus compañeras de convivencia: "Tengo mucho asco ahora mismo. Sinceramente, pensaba que no iba a hacer esos comentarios. Estoy viendo una cara de él que no me gusta nada, y sabe que si hace esos comentarios lo voy a pasar mal".