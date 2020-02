La actriz británica Sienna Miller confirma que está comprometida después de aparecer por la alfombra roja de los 'Writers Guild of America Awards' con un nuevo anillo de diamantes en su dedo anular izquierdo. La estrella de 'American Sniper' ha mantenido una discreta relación con el editor literario Lucas Zwirner durante poco más de un año. Se hizo pública cuando ambos se dejaron ver paseando por las calles de Nueva York y dando muestras de cariño. Ahora la pareja ha dado un paso más y ha decidido consolidar su relación.

Según 'The Mail on Sunday', fue hace un mes cuando Lucas Zwirner, de 29 años, se atrevió a hacerle la pregunta a la actriz de 38 años. Sin embargo, los cercanos a la pareja aún no han comentado nada sobre la noticia. Este enlace supone el tercer compromiso de Sienna Miller. Ya estuvo casada antes con Jude Law, y después aceptó una propuesta de matrimonio de otro intérprete, Tom Sturridge, con el que terminó en 2015 pero mantiene una increíble amistad. Fruto de esta última relación, llegó al mundo su hija Marlowe, de siete años.

Lucas Zwirner trabaja para su famoso (y rico) padre, David Zwirner, un poderoso comerciante de arte que abrió la Galería David Zwirner en 1993 en Nueva York. Lucas es el director editorial de David Zwirner Books, la editorial de la galería, y supervisa 25 publicaciones de libros por año. El joven es diez años menor que la intérprete, pero la edad no parece afectar en absoluto a la relación. ¿Tendrán ya fecha exacta para la boda?