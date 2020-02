Hay cosas en la vida que nunca pensamos que podrían pasar y que, sin embargo, pasan, como que Albert Rivera y Malú se fueran a convertir en padres; que Pamela Anderson se divorciara de su mejor amigo en sólo 12 días o que Christofer perdonara a Estefanía sus cuernos en 'La isla de las tentaciones'. Cosas que ni se nos pasarían por la cabeza, y aquí estamos, contándoos todo lo anterior ¡y que Steisy podría estar embarazada! Nos cuesta imaginarnos a la ex viceversa, tan despampanante, abierta, fogosa y fiestera, con un bebé en brazos... pero eso podría estar más cerca de lo que pensamos.

Mediaset

Steisy no ha ocultado nunca sus ganas de ser madre, pero tampoco es un tema del que haya hablado largo y tendido. Ahora está de lo más feliz con su novio, Pablo Pisa, con el que comparte vida, piso y canal en MTMad, y parece, por lo que hemos visto en su último vídeo, que Steisy ¡está deseando quedarse embarazada! "Ya no sabes lo que hacer para quedarte preñada. Cualquier noche me vas a violar", le decía entre risas su novio después de que ella pensara seriamente que podría estar encinta.

Mediaset

¿La razón? Que durante su viaje en París se había dado cuenta de que aún no había tenido la menstruación... y ya hacía más de un mes y medio de la anterior: "Tuve granitos y todos los síntomas de que iba a bajar... pero no me ha bajado", comentaba entre preocupada y curiosa. "¿Quieres un bebé? Igual lo tenemos aquí y no lo sabemos", bromeaba Pablo. Pues ya os decimos que a ella no le importaría dada su sonrisa de oreja a oreja cuando él le preguntaba. ¡Ay, a ver si dentro de nada tenemos un miniPablo o una miniSteisy!