El 'topless' de Mahi para enseñar el resultado de su operación de pecho

NO PUEDO ESTAR MÁS FELIZ con la sesión de fotos con la fotógrafa @lauraestebanfotografia ! Es la primera vez en mi vida que me desnudo tanto y me muestro tal que así! Me puse en sus manos porque no confiaba más en nadie para esto! SI QUERÉIS VER MÁS FOTOS MUCHO MÁS FUERTE QUE ESTA DONDE MUESTRO MÁS, SEGUIDLA EN SU PERFIL @lauraestebanfotografia ALLÍ HA SUBIDO MÁS FOTOS DONDE MUESTRO MÁS! El maquillaje tan elegante y fino me lo hizo @makeup_al3a , y nunca me he visto tan guapa ! Espero que os guste tanto a mí este tipo de foto que me aventuré a hacer! Soy muy feliz de poder compartir con vosotros estos momentos tan importantes de mi vida! Estrenando tetas ! Ya sabéis que me opere hace dos meses en las mejores manos; en @clinicaslove 🍓💙💙😂😂😂😂 Agradecer al estudio de tatuajes @culpamiatattoo por cedernos el local para la sesión !