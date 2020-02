Isa Pantoja está, de nuevo, en el foco de todos. La hija de Isabel Pantoja contaba en 'El programa de Ana Rosa', programa en el que colabora sus planes futuros de pareja. Y es que la hija de la tonadillera desea pasar por el altar algún día con su chico: "Está en mis planes de futuro". Es curioso esta nueva estrategia de la pequeña del clan Pantoja. Hay que recordar que su novio concursará en 'SV 2020' y ella le defenderá en plató. Durante el reality ocurrirá algo (con él o con ella) que pondrá en peligro la relación. Luego, se reconciliarán, posiblemente se casen, venderán diez exclusivas (la pedida de mano, el enlace, el que se invite o no a los Pantoja) y luego harán lo propio con el divorcio.

La joven se encuentra sorprendentemente relajada para el nivel de estrés al que suele someterle su familia. La hija de la tonadillera pasa por un momento de evidente estabilidad y eso se nota en cada una de sus intervenciones. Ni siquiera el último desplante de su hermano Kiko, haciendo hincapié en que no había entrado en 'Sálvame' para defender a Anabel Pantoja, ha hecho que se exalte. "Si tengo que defender a mi prima, lo puedo hacer en mi programa", ha explicado con total calma.

En cuánto al cumpleaños de su hermano, Isa ha vuelto a repetir lo que dijo en su momento: "No me ha llegado ningún mensaje invitándome. Ya dije que no iba a ir, que supongo que irá gente con la que no me quiero encontrar", refiriéndose a Omar Montes. También ha hablado sobre la relación que tiene en estos momentos con Kiko: "Hemos tenido choques pero nuestros problemas vienen de antes", asegura Isa en ‘El programa de AR’ en relación a Kiko. "No viene de ellos. Ni de Asraf, ni de Irene, ni de Omar".