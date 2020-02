María Jesús Ruiz está decidida a dar un cambio radical a su vida. La colaboradora de 'MYHYV', que hace unas semanas sorprendió al presentar 'Fuego', su primera canción, estrena sección en 'Sálvame'. Cada semana, la Miss España 2004 protagonizará 'La pequeña Ruizeñora' donde tendrá que caracterizarse cada semana de un cantante e interpretar una de sus canciones, todo esto en riguroso directo. Pero para que todo esto sea posible, Alejandro Abad, productor musical, será el encargado de ayudar a la cantante a conseguir sus retos semanales. En su primer día le ha tocado convertirse en la gran Alaska. María Jesús ha cantado la canción 'A quién le importa' y se la ha visto bastante cómoda sobre el escenario.

Telecinco

La ganadora de 'GH DÚO' también se somete a sesiones con Cristina Soria y no ha podido evitar las lágrimas durante la primera. María Jesús y la 'coach' se han visto en un teatro donde han recordado las polémicas y críticas que ha recibido la modelo. "Todo lo que me ha venido ha sido por mi vida personal que me he pringado más de lo que debería. Me gusta el show, el teatro, trabajar de esto... pero no poner mi vida a ese precio", admitió. "No soy ese bicho que dicen, no quiero hacerlo" y abandonó la charla. Tras el telón, Cristina intentó calmarla. "No quiero que digan que soy una interesada, he sufrido tanto y lo he pasado tan mal en 'Sálvame' que no lo he superado, le tengo miedo. Intento mostrarme como que no me afectan las cosas... Me he llegado a creer cosas que decían de mí, no soy así. A veces he llegado a mi casa como un calcetín viejo”.

Telecinco

Una vez recuperada del disgusto, María Jesús habló de su nueva vida y sus planes de futuro. "Ahora me gano la vida como colaboradora" ha dicho aunque tiene una pega: que no ve a sus hijas porque de domingo a miércoles está en Madrid. "Echo muchísimo de menos a mis niñas", admitió aunque esto va a cambiar porque, entre sus planes, está vivir con ellas en la capital ya que los 100.000 euros que ganó en 'GH DÚO' los ha invertido.

Telecinco

"Lo tengo todo invertido. He dado lo que gané para la entrada de un pisito. Tal y como me lo ingresaron lo ingresé. Quiero venirme con las niñas a Madrid. Tengo una habitación de invitados para que venga mi madre de Andújar" contó María Jesús que está dispuesta a afrontar con muchas ganas su nueva vida. "Estoy en un momento en el que no quiero echar para atrás ni para coger impulso. Y que si algo se ha quedado atrás es porque no merecía. A las mujeres de toda España les quiero decir que la vida es superarse y seguir continuando. Y andar", dijo.