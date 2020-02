Fani y Christofer han vuelto a verse las caras en la hoguera de confrontación.

Christofer ha preferido abandonar el programa.

La semana pasada pudimos ver la petición que Christofer le hacía a Mónica Naranjo, presentadora de 'La isla de las tentaciones'. El teleoperador quería reencontrarse con su pareja Fani en una hoguera de confrontación para dejar claro de una vez por todas en qué punto se encontraba su relación. Tras muchas dudas, Fani decidió acudir a este encuentro que Christofer tanto necesitaba. Eso sí, como era de esperar, no fue para nada color de rosa. El esperado momento estuvo cargado de tensión, momento incómodos y risas inesperadas por parte de Fani. Muy fuerte todo, vamos.

Telecinco

Nada más verse, ni se saludaron. "Qué pena...", fueron las primeras palabras que cruzó Christofer con la que hasta ahora era su pareja de hace seis años. Tras ver las imágenes de la relación que ha tenido con Rubén en la villa, Fani ha querido explicar lo que había sentido para actuar así. "Yo llegué siendo como soy contigo. Borde, seria y con una coraza. Poco a poco él y la gente de la casa me ha hecho quitarme el caparazón. Y ahora estoy viviendo", confesó.

Telecinco

"No está enamorada de mí, no es feliz y no quiero ir a malas. Me ha estado engañando. Me has engañado delante de toda España. Qué mínimo que un respeto. No me has respetado en ningún momento", expresó el teleoperador, muy molesto. "Eres mala, eres muy mala", fueron las últimas palabras que le dijo a Fani.