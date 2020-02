Christofer deja, muy hundido, 'La isla de las tentaciones'.

El teleoperador ha preferido irse solo del reality.

Sin duda, ha sido una de las noches más complicadas en el reality para Christofer desde que decidiera embarcarse en la aventura de 'La isla de las tentaciones' con su pareja Fani. Y es que después de ver semana tras semana lo bien que se lo estaba pasando su chica en la villa con Rubén, uno de los solteros, el teleoperador ha tomado una decisión en firme y ha decidido dejar el reality completamente solo y no terminar esta experiencia inolvidable. Esta drástica decisión la ha tomado tras encontrarse de nuevo con Fani en la hoguera de confrontación que pidió la semana pasada a Mónica Naranjo.

Telecinco

Tras escuchar las explicaciones que su novia le ha dado sobre su relación con Rubén en el reality de parejas, Christofer ha decidido marcharse solo de 'La isla de las tentaciones'. "Creo que lo mejor es que me vaya del programa. Ya no hago nada aquí y esto me está haciendo mucho daño ya. No puedo seguir aquí. No estoy disfrutando nada", dijo.

Telecinco

Mientras tanto, Estefanía, sin ningún tipo de duda, ha querido seguir en la Repúbica Dominicana para ver hasta donde llega su relación con el ex futbolista Rubén. "Le va a venir bien a él y me va a venir bien a mí. Pensaba que estaba enamorada, pero no era así", confesó. Nada más volver a la villa, Fani se ha fundido en un cariñoso abrazo con Rubén, que le confesó que no estaba muy seguro de su vuelta.