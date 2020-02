Fiama descubre los planes que su chico tenía para ella en el reality.

Susana no se cree la reacción de la canaria.

'La isla de las tentaciones' está cada vez más cerca del final de su primera temporada. Y las cosas están más tensas que nunca. En el último programa, ha sido Lewis el encargado de desvelar un pacto que Álex tramó con Julián antes de entrar el programa. Un pacto del que parece que Fiama no sabía absolutamente por el enfado que se ha pillado cuando Susana, que conocía la información, ha querido compartir con ella. Sin duda, esta información ha dejado completamente destrozada a la canaria que no daba crédito a las palabras de la murciana.

Según el surfero de 'LIDLT', Julián, soltero que fue expulsado hace una semana, le enseñó unos mensaje que Álex le envío en los que hablaban de los pasos que debían seguir Fiama y él en el reality. "Yo vi en los mensaje que Álex le decía a Julián que Fiama lo iba a elegir en la primera cita y que luego iban a discutir", aseguró Lewis.

Cuando la pareja de Álex se enteró de esta noticia, se sintió completamente decepcionada con su futuro marido. "La persona con la que me iba a casar me ha fallado, ¿estamos flipando?", dijo, totalmente cabreada. Llegó incluso a quitarse el anillo de compromiso y romper la foto que tenía con su pareja. No obstante, parece que Susana vio totalmente desmedida esta reacción, que no se terminó de creer en ningún momento. "Está montando el drama porque no es la protagonista de hoy", afirmó la ganadora de 'Gran Hermano 14'.