Susana no cree en la relación de Fani y Rubén.

Fiama sale en defensa del ex futbolista, su gran amigo en la villa.

La relación de Fani y Rubén está dando mucho que hablar a sus compañeros de la villa. De hecho, Susana Molina no ha podido evitar comentar la actitud de Rubén dentro del programa con la ya ex de Christofer cuando estaba fuera de la casa encontrándose de nuevo con el teleoperador. Y es que para la pareja de Gonzalo Montoya en 'La isla de las tentaciones', Rubén no está tan enamorado como parece. Por eso, le ha tendido una pequeña trampa que podría desvelar que sus sentimientos no son tan sinceros como no ha hecho a creer a todos.

"Fani tampoco te lo tomes a la tremenda que yo estoy segura de que si te vas tú, mañana se va Rubén", ha dicho delante del soltero para ver la reacción que tenía. "Yo prefiero quedarme para irme con todos y no solo", respondió él. Unas palabras que hicieron saltar las alarmas de la de Murcia.

"No me fío de la relación de Rubén con Fani, soy muy observadora y he visto algunos gestos que no me termino de creer. No creo que haya tanto amor como nos quiere hacer ver", contó Molina. Un pensamiento que decidió compartir con Fiama que salió rápidamente en defensa de su amigo en la villa."No digas eso porque no es verdad. Yo he hablado con Rubén y sé que le gusta mucho Fani", sentenció la canaria.