Adara ha sido víctima de un ataque de celos. La joven se encuentra fuera de la casa de Guadalix mientras que su chico, Gianmarco, sigue en el concurso y ella aclara la situación con su ex pareja, Hugo Sierra. Un caos de triángulo amoroso que hace que esta telenovela se haya convertido en el lío amoroso estrella de 'El tiempo del descuento' después de que ya lo fuera en 'GH VIP 7'. Un lío en el que ahora ha entrado en juego, sin comerlo ni beberlo, el Maestro Joao porque a Adara no le gusta nada las bromas que tiene con el italiano. A estas alturas.

"Joao siempre acaricia a todo el mundo", analizaba Cristina Tárrega en 'El programa de Ana Rosa' después de conocer los celos de Adara. "Yo ya no puedo más, de verdad", bromeaba asegurando que no podía con el giro que había dado la actitud de la joven que, supuestamente, espera al italiano para intentar una relación fuera del show cuando este acabe. "Ardo en deseos de saber el recorrido que va a tener esta pareja", aseguraba Joaquín Prat quien se atrevía a apuntar un futuro desenlace.

Telecinco

"No llegan ni al parking", añadía acto seguido el presentador y es que no confía nada en el futuro de esta pareja. Y cada vez son más los que se apuntan a este pronóstico ya que los giros de la ex de Hugo son cada vez más inesperados a pesar de las muestras de amor del italiano. "¿Pero cómo te puedes poner celosa de la amistad que tienen Joao y Gianmarco? ¿Me lo puedes explicar?", preguntaba atónito el presentador a sus colaboradores. Ninguno de los presentes podía resolver la duda del presentador que, después de analizar la situación ha mantenido su opinión: Adara y Gianmarco no durarán juntos cuando los focos del show se apaguen.