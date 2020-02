Unax Ugalde lleva más de dos décadas en una profesión que le enganchó al instante. Mal estudiante, cayó en la interpretación por casualidad y ahí descubrió su camino. De sus primeros papeles en televisión, en series como ‘A las 11 en casa’ o ‘Compañeros’, le quedan su mirada pícara y bonitos recuerdos. Ahora, cumplidos los 40 y convertido en padre de familia, vuelve a televisión con la serie ‘La valla’, que se puede ver en A3Player Premium desde el pasado día 19, y que promete ser una de las producciones estrella de la temporada.

Unax ¿Por qué nos va a gustar ‘La Valla’?

Porque es diferente. Es una distopía. Habla de un Madrid en 2045, y de una familia que lucha por mantenerse junta y sobrevivir. Y ven que no sólo pueden cambiar el destino de su familia, sino también el de su país.

¿Cómo te ves tú en 2045?

Bastante más mayor... y en esa época tendré un hijo adolescente y estaré loco.

Trabajas con Olivia Molina. ¿Es importante tener química con tu coprotagonista?

Es fundamental tener una buena relación y hablar mucho antes de las escenas. Con Olivia me entiendo muy bien, trabajamos juntos en ‘Bajo sospecha’ y es una gran profesional.

¿Es difícil fingir cuando hay mal rollito?

Somos actores al fin y al cabo. No tienes que estar enamorado de tu partenaire para que el trabajo salga bien, pero la química y la magia tienen que estar ahí.

¿Cuál es tu papel soñado?

El Corto Maltés, es un personaje de cómic que me encanta, y cualquier lobo de mar.

O sea, que te gustan los cómics y el mar. ¿Tienes barco?

No. Soy marinero sin barco, tengo todos los carnets, puedo llevar 15 personas, me puedo alejar 15 millas de la costa y soy submarinista también, pero no tengo mar cerca, no practico.

Puede ser un sueño futuro.

Sí, a largo plazo. Ahora estoy atracado en el puerto de Madrid, pero me gustaría tener un velerito.

¿Tu película favorita?

La última que me ha encantado ha sido 'Parásitos', que creo que es la película del año y espero que se lleve el Oscar. Y de las que he hecho y más cariño tengo es 'La buena nueva' y 'El Ché', con Benicio del Toro, que la disfruté muchísimo.

¿Los actores archiváis los recuerdos de acuerdo a la película en la que trabajáis en ese momento?

Los míos sí van ligados al trabajo en el que estaba metido en ese momento. Además, siempre me quedo un recuerdo de cada rodaje, de vestuario o de atrezzo. Los tengo en el salón y me retrotraen a ese momento exacto.

Y de ‘La Valla’, ¿qué te has quedado?

Aún nada. Las ganas de hacer la segunda temporada...

Cine, televisión, teatro…

El teatro lo probé hace cuatro años y es una sensación muy diferente, me enganchó. Pero en el cine me siento más seguro porque sabes cuándo empieza y cómo acaba la historia. Exige menos improvisación y más cálculo.

¿Eres muy calculador?

Me dejo llevar por el momento, pero soy bastante cerebral y calculador. Me gusta tenerlo todo atado para luego tener la libertad de permitirme licencias.

Hablabas de tu hijo. ¿En qué te ha cambiado la vida ser padre?

Todo. Te cambia todos los principios básicos que regían tu vida. Tienes un hijo y el yo desaparece y todo gira en torno a una nueva persona. Me ha dado estabilidad, me ha ayudado a centrarme. Todos los problemas que nos rodean, los analizo de una manera más profunda.

¿Eres más miedoso?

Sí, porque ahora ya no te fallas a ti mismo, puedes fallar a tu hijo. Más que miedoso me he vuelto más responsable, con todo lo que supone ser responsable de la vida de otra persona.

¿Qué cambiarías de la sociedad actual o qué herencia no te gustaría dejarle a tu hijo?

La crispación. Deberíamos calmar los ánimos y confiar todos en todo. Más allá de las ideas políticas, deberíamos remar en el mismo sentido, porque todos buscamos un bien común, que es una sociedad más justa y más cercana en la que todo el mundo tenga las mismas oportunidades.

¿Feminista?

El feminismo tiene que llegar a las instituciones para que haya equiparaciones reales. En nuestra profesión, los sueldos no son iguales y hay pocos papeles femeninos. Los hombres no tienen que sentirse atacados por ello.

Tu mujer es periodista. ¿Eso te ha hecho ver el otro lado de la popularidad?

Nunca me he descolgado de la calle y he estado con parejas que eran actrices y otras que no. Pero es verdad que mi mujer me ayuda a valorar todo mejor y a relativizar las cosas.

¿Qué proyectos tienes?

Hacer la segunda parte de ‘La Valla’ y recuperar mi carrera, que la he aparcado un poco por la paternidad. Mi mujer trabajaba todo el día y yo he llevado más el peso de la casa y del niño. Pero mi hijo tiene ya año y medio, y está para ir a la Universidad, y yo para recuperar la carrera.

¿Eres un padre apañado?

La verdad es que sí, nadie se ha quejado de momento…

La primera vez que va y te dice 'papá'...

Te quieres morir. Es un amor del que todo el mundo habla, pero que no sientes hasta que tienes un bebé. El amor a un hijo es incomparable, se escapa a la razón humana.

Si te perdieras, ¿dónde te encontraríamos?

En el parque de San Isidro.

¿Con tu bebé?

Con mis dos galgos. Tengo una familia muy amplia. Adopté una galga y, de sorpresa, vino embarazada. Tuvimos siete cachorros y me quedé con uno. Ahora tengo dos perros y me relaja ir a pasearlos, pero de momento es incompatible con el niño. Así que, paseo a los perros, vuelvo a casa y saco al niño. Me paso horas en el parque.

¿Qué cambiarias de tu vida?

En estos momentos, nada. Si me lo llegas a preguntar hace años, puede que dijera que sí.

¿Te arrepientes de algo?

He cometido muchos errores, como mucha gente, pero lo importante es identificarlos, aprender de ellos y no volver a cometerlos. No me llego a arrepentir de ellos porque forman parte del aprendizaje, pero intento mirar atrás, aprender y caminar.

¿Tu mayor orgullo?

Mi hijo, naturalmente, y la familia que me rodea, que es maravillosa y me apoya en los momentos buenos y malos.

¿Qué recuerdos tienes de tu primera época en 'Compañeros' o 'A las 11 en casa'?

Recuerdos, todos muy buenos. El otro día me encontré con Resines y aún conservamos una complicidad tremenda y nos reímos mucho. Aquella época fue maravillosa y aprendí a querer esta profesión.

¿Reconoces al Unax de aquellos comienzos?

Sí, he visto algunos capítulos de 'Compañeros', por curiosidad, y reconozco al chico de 19 años que llegó a Madrid a aprender de los mejores, con mis vivencias y ocurrencias.

¿Fue duro dejar tu casa para ir a Madrid?

Al contrario. Fueron de los mejores años de mi vida porque era joven, independiente, con las ideas muy claras y un mundo por comerte. Hice lo que me dio la gana y lo pasé muy bien.

¿Qué te gustaría que tu hijo heredara de tu carácter?

Lo único que deseo es que sea una buena persona, que sepa cuidar a los que le rodean, que sea amado y que se le recuerde como a un hombre bueno. Que se forje su propia personalidad, pero sobre todo que sea una persona respetuosa y trabajadora.

