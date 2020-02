Parece que los famosos no dejan de sorprendernos y, cuando ya pensábamos que nada nos llamaría la atención, cuando menos lo esperábamos... viene Dani Martín con su pene en el brazo. No, no su propio pene, sino uno de tinta, y es que el cantante ha aprovechado su último videoclip para, como quien no quiere la cosa, darse un nuevo aire. 'Lo que me dé la gana' se llama la canción, y eso es exactamente lo que ha hecho, porque durante la grabación del mismo se rapó el pelo (de ahí el nuevo look que ha lucido estos últimos días en sus redes sociales) ¡y se tatuó un pene!

El apoyo y las críticas no han tardado en llegar: mientras unos fans le califican casi de icono por lo que ha hecho, otros piensan que, directamente, se le ha ido la olla: "Se te está pirando mucho" o "No me gusta nada el nuevo estilo de Dani, creo que es mas atrayente el Dani sincero y... CON CRITERIO" son sólo dos de los comentarios que le han dejado en Instagram... pero el comentario 'tocho' lo ha querido compartir el propio Dani en su Twitter:

Toma las riendas y vuelve a ser tu, no se puede gustar a todo el mundo, pero tampoco nos dejes por el camino a todos los que llevamos toda la vida contigo. Tenemos la edad q tenemos nos guste o no. No dejes que el personaje se coma al verdadero Dani. ( Aun así seguiré fiel y voy — Dani Martín (@_danielmartin_) February 5, 2020

He contestado esto: Hola, te aseguro que hago y he hecho lo que me apetece, tal vez el sentido del humor salve la vida, tal vez reírse de uno mismo y no ser tan solemne y creerse tan importante nos haga sonreír y disfrutar. Yo no soy perfecto, ni hago lo que los demás quieren, — Dani Martín (@_danielmartin_) February 5, 2020

del corazón, yo no me disfrazo, yo soy todo esto q ves, el q hace baladas y el q hace una canción de

libertad como lo que me de la gana

Estoy muy feliz y no tengo q volver a ningún sitio — Dani Martín (@_danielmartin_) February 5, 2020

Parece que a algunos seguidores no les ha hecho gracia este "nuevo Dani", pero lo cierto es que, echando la vista atrás, es el Dani más gamberro, el que conocimos con 'El canto del loco', así que técnicamente, con este nuevo single, ha hecho un guiño a sus raíces. Y a ti ¿qué te parece esta 'ida de olla' de Dani?

Su nuevo single, 'Lo que me dé la gana'