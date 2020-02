Ya está aquí, ya llegó el mejor momento de la semana: nuestro esperadísimo ranking de los horrores de la semana. Y es que, a pesar de sus asesores y de saber que decenas de cámaras fotográficas vigilan sus movimientos, nuestras 'celebrities' son humanas y cometen deslices que no pasamos por alto. Esta semana el número 1 de nuestra lista está ocupado por Mel B y sus pompones. La 'Spice Girl' demostró que, para ella, la vergüenza no es un problema, porque salió a la calle con una diadema de peluche en color rosa, coronada con dos pompones. ¿Se la habría robado a una de sus hijas? Pero la cantante no es la única a la que hemos pillado 'in fraganti'. ¿Quieres ver el momento 'Tierra trágame' de Mario Vargas Llosa? Pues sigue leyendo y sabrás por qué hasta la propia Isabel Preysler se quedó sin palabras.

Sandra Gago, ¡manos fuera!

Gtres

¿Ataca una mano a Sandra Gago? No, pero el modo que tiene la mujer de Feliciano López de retorcer su brazo para apartarse el pelo de la cara no da menos miedo: ¡se va a dislocar un hombro!

Mario Vargas Llosa al borde un ataque de sueño

Gtres

Pedazo de bostezo soltó el escritor Mario Vargas Llosa durante un torneo de tenis... Así, sin taparse la boca ni ‘ná’. Isabel Preysler no sabía ya dónde meterse ante los 'cabezazos' del premio Nobel.

Xisca Perelló, entre la familia política anda el juego

Gtres

Al lorito con la cara de la mujer de Rafa Nadal entre su 'suegri' y su cuñada... Esperemos que todo fuera porque Nadal falló un punto en la cancha, porque no queremos pensar que vive así todas las reuniones familiares.

Mel B, no sin mis orejas

Gtres

¡Para qué ponerte una diadema si puedes enchufarte una cinta de pelo rosita con dos pompones! La ex Spice Girl, Mel B, no ha tenido ningún reparo en salir a la calle con eso en la cabeza. Telita marinera.