Susana Molina se está convirtiendo en una de los protagonistas del reality de 'La Isla de las Tentaciones'. Su relación con Gonzalo va cuesta abajo y sin fresnos por parte de ella, ya que ve que se comporta de una manera bastante llamativa con las demás concursantes y claro, eso a Susana le molesta tanto que está decidida que si esto sigue así, dejará la relación.

Tanto está viviendo el concurso, que la influencer se ha tatuado, 'literalmente' el programa. Susana no ha dudado en hacerle un homenaje a esta etapa de su vida y se ha tatuado en el brazo lo que parece ser una palmera, una manzana y una serpiente.

La concursante cuenta con un montonazo de seguidores y la mayoría están flipando con el nuevo tatuaje de Susana. "Jajajaja porque dejando al novio que tenías es lo mejor que te ha podido pasar en esa isla y eso tienes que recordarlo siempre. Mola", "Muy significativo! Gracias al programa te diste cuenta que estabas compartiendo tu vida durante 6 años con una persona que no te merecía! Más vale tarde que nunca!", son algunos de los mensajes de apoyo que ha recibido Susana.

Por otro lado, Gonzalo ha estallado en su cuenta de Instagram y se dedica a contar todos los trapos sucios de su antigua relación. "No paro de reflexionar sobre esta frase: 'Cada uno sabe lo que tiene en su casa'. Parece que muchos de l@s concursantes de @islatentacione no éramos muy conscientes. ¿Quién es tu favorit@? Sin duda yo me quedo con el chico que me ponía las cervecitas bien fresquitas", comentaba el sevillano.