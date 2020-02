Billie Eilish responde a quienes critican su relación con Drake.

La cantante de moda empieza a pagar el precio de la fama. Ella que quería ser famosa solo por su música, resulta que ahora está en el ojo del huracán por culpa de ¿su churri? Sí, sí, parece ser que el corazón de la intérprete de 'Bad Guy' late por un 'compi' de trabajo, el siempre polémico rapero Drake. La pareja se conoció el pasado mes de noviembre, en Australia, y desde entonces no han parado de intercambiarse mensajitos.

Algo que no ha gustado nada a los fans de la última ganadora de los Premios Grammy. De hecho no dan crédito a esta 'amistad' que comenzó incluso antes de que Eilish cumpliera los 18 años, los hizo el pasado mes de diciembre. ¡Nada menos que 15 años separa a la pareja! Una diferencia de edad que no gusta para nada a los fanáticos de Billie que consideran inapropiado que un hombre mayor de 30 se intercambie mensajes con una jovencita que acaba de cumplir 18 años.

Todo este revuelo ha enfadado y mucho a la cantante angelina que está más que harta de que todo el mundo opine sobre su 'amistad' con Drake, del que dice que es un tipo "muy amable". ¿Quieres saber qué es lo que ha dicho Billie Eilish? Dale PLAY al vídeo y conocerás de primera mano su respuesta.

Parece que Drake es reincidente y Billie no sería la primera jovencita menor de edad con la que el rapero se mandaría mensajes. También lo ha hecho con la prota de 'Strangers Things', Millie Bobby Brown, de 15 años.

En cualquier caso, Billie ha hecho oídos sordos a todo esto y defiende su 'amistad' con Drake a toda costa y se muestra tajante al respecto. "¿Un hombre adulto no puede ser fan de una artista?", ha respondido la artista que, considera que ya es mayor de edad para tener que dar explicaciones a nadie sobre su vida privada.