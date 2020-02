View this post on Instagram

Ya estoy con los ensayos de #DesmontandoaSéneca y quería compartir esta foto para que valoréis el trabajo de las maquilladoras de @mediasetcom que tapan ojeras, disimulan el cansancio e incluso son capaces de taparme el pedazo de grano que me ha salido en la nariz. Benditos nervios. Y más desde que me he enterado que en Córdoba ya casi no quedan entradas para el 13 y 14 de marzo en él Góngora. Creo que me he olvidado de ponerme el ojo derecho, a todo esto.