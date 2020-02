Cuando uno no tiene la cabeza donde la tiene que tener, al final terminan saliendo 'cagadas'. Esto es así, y si no que se lo digan a Anabel Pantoja, que por no prestar atención, la ha liado parda no, pardísima en la Casa de 'El tiempo del descuento'. La sobrina de la tonadillera y Estela Grande intercambiaron notas para hacérselas llegar a sus familiares. ¿Por qué? Porque ambas estaban nominadas y tenían posibilidades de volver a plató... pero Anabel tenía en mente otras historias y no se enteró de la mitad... y así le ha pasado: que la ha cagado.

El Súper quiso saber qué había pasado con esa nota, y ella solita se fue dando cuenta de que el tiro le había salido por la culata: "Yo sólo he hecho de mensajera. Me lo dio y me dijo ‘dáselo cuando me vaya’, y entendí que se lo diera a Kiko… pero lo de D13 me cuadra que sea ‘Diego’ y ‘13’, porque estoy cayendo en que el 13 es el día que ella se casa, pero ¿qué se lo dé a Kiko…?".

En ese momento, le cambió la cara, y este es el momento exacto:

Efectivamente, se había dado cuenta de la que había liado: "Acabo de meter la gamba más grande del mundo después de la II Guerra Mundial. El cartelito que me dio Estela no era para Kiko… era porque yo también estaba nominada y tenía posibilidades de salir… y como yo le di el mío para ‘el negro’ (refiriéndose a su novio, Omar), ella me dio el suyo para Diego. Es que hasta le pregunté '¿se lo doy cuando pase la gala o al día siguiente?'… y claro, esa pregunta vale tanto para Kiko como para Diego… pero yo estaba pensando en uno y ella en otro".

Las lágrimas le brotaban de los ojos pensando en su amiga: "Juro por lo más sagrado que yo pensaba que era para Kiko. Espero que no le pase nada a Estela ni tenga ningún problema… no me lo perdonaría yo", decía, pero aún quedaba enfrentarse a contárselo a Kiko: "Es que estoy pensando en el momento en que ella llega a su casa y ve que yo te estoy dando la nota que era para Diego… y no quiero que piense que yo quiero participar de esto…", decía muy atorada.

Kiko, sin embargo, le quitó hierro al asunto: "Pero vamos a ver… si el cartel fuera para mí, yo lo recibí con el cariño de una amiga que me dice ‘te quiero’, como yo se lo digo a ella o a ti. Y si es para Diego, pues ya está ella con él para decirle que le quiere". "Pero entiéndeme la cagada… que tengo una neurona y me queda media", respondió Anabel, aunque el papelón era el de Kiko ahora, que se había hecho ilusiones: "¿Y la estampa de decir yo 'jo, qué bonito’ y que me hace ilusión? ¿Y ahora no es para mí? Pues bueno, me quedo con cara de tonto y ya está. Son cosas que pasan". ¡Menudo lío!