Mariló Montero se estrena en el género de la novela con ‘La maestra’ (editorial La esfera de los libros), un libro que ha escrito junto a su compañera y amiga, la periodista Carmen Gurruchaga. La novela está ambientada en la España de 1915, justo cuando se abre la Residencia de Señoritas en Madrid, impulsada por la figura de María de Maeztu, protagonista de la historia. En esta entrevista, la exmujer de Carlos Herrera nos cuenta cómo ha sido la experiencia de ponerse a escribir, todo el proceso creativo... Está más que satisfecha con el resultado final y ahora solo desea que la novela tenga una gran acogida por parte del público. ¡Muchas suerte!

La periodista, de 54 años, se ha reconvertido en coach emocional, además de seguir como presentadora en Canal Sur. Gema Checa

¿Por qué has tardado tanto en escribir una novela?

Por respeto. He escrito relatos, he escrito sobre la vida de muchas mujeres, pero prolongarlo hasta un mínimo de 320 páginas me producía mucho respeto. Luego me he dado cuenta de que la clave de todo es estudiar mucho, trabajar mucho y ponerte delante del ordenador, y sale.

Dices que el personaje de María de Maeztu te ha llegado a enamorar tanto que inconscientemente escribías en primera persona.

No pude evitarlo, y eso que me dijeron que no lo hiciera. Y yo intentaba escribir en tercera persona, pero no podía. Me salía solo. Es que María estaba dentro de mí. Llegué a llorar porque sentía la misma pena que ella. Esa pena cuando se muere su padre en Cuba y su madre les inculcó el estudio a sus cinco hijos.

¿Ha resultado fácil escribir este libro a cuatro manos?

Pues es que a Carmen y a mí nos unía el mismo deseo por el personaje. El secreto es saber organizarse. Somos como el Dúo Dinámico, cada una en su casa y Dios, en la de todos. Es una novela de consenso. Fue Carmen quien me ofreció escribir este libro con ella en una comida y me acuerdo que esa misma tarde vine a la Residencia de Señoritas, hoy la Fundación Ortega y Gasset.

¿Es un libro feminista?

Inevitablemente tiene que ser feminista, porque además María de Maeztu decía: "Por supuesto que soy feminista, faltaría más".

Gtres

Pero igual su feminismo no es el mismo que estamos viendo estos días.

Es que feminismo tiene una única definición: igualdad de derechos. Las variantes que se hayan hecho posteriores no definen el feminismo puro.

¿Hoy en día hacen falta más María de Maeztu?

Supongo que las habrá, pero falta el reconocimiento de lo que hicieron. Lo que hizo María está siendo reconocido tras su fallecimiento. Pero en aquella época el valor se lo daban los hombres, que son los que tenían el poder. Pero tenían tantas críticas, que, si hubieran existido las redes sociales, María hubiera sido 'trending topic’' todos los días. Lo que no podemos hacer ahora es hacer debates con discursos que ya están superados.

Tú eres madre de dos chicos jóvenes, ¿no te da la sensación de que en algunas cosas estamos dando pasos para atrás?

Habría que analizar en qué. Todavía hay mucho machismo. Los hombres adultos tienen que evolucionar mucho más que los jóvenes.

¿Veremos este libro hecho serie o película?

Cuando estaba terminado, lo vi claramente. Me encantaría. Sería muy potente el personaje de María de Maeztu porque está rodeada de todas las mujeres y hombres importantes de la época.

¿Te has imaginado qué actores podrían hacer esa posible serie?

¡Eso ya es correr mucho! No lo sé, ni siquiera lo he pensado. Pero sería una serie que daría trabajo a actores de todas las edades. Además, reivindica mucho la presencia de las mujeres maduras. Hay muchos papeles.

Mariló Montero junto a Carmen Gurruchaga, con quien ha escrito su primera novela, ’La maestra’. Gtres

Estás en Canal Sur, ¿algún otro proyecto?



Acabo de terminar el Master, estoy con la promoción de la novela... Ahora mismo estoy deseando quedarme sólo con ‘El debate’, para poder centrarme en eso.

¿Viste 'El Deluxe' de María Teresa Campos?

No. Sabía que había roto con Edmundo. Desde aquí les mando un beso a los dos y además sabes que adoro a María Teresa.

¿Problemas con su ex?

Agencias

Se separaron en mayo de 2011 y ahora, según 'El español', el periodista quiere liquidar lo que le sigue vinculando a Mariló –una casa y una empresa-, pero ella se niega. El punto de tensión entre ellos sería, sobre todo, el chalet que tienen en Sanlúcar de Barrameda. Él habría intentado negociar, incluso le habría dicho que le compra su parte, pero Mariló estaría cerrada en banda. Es más, según Mariló, esa casa con vistas al Coto de Doñana es su "lugar en el mundo". También comparten la empresa Grupo Herrera Crusset Sociedad Limitada, que se fundó en 1985.

Él aparece como administrador único y, desde febrero de 1997, Mariló figura como apoderada. Por cierto, ahora compartirán también televisión. Ella sigue al frente del programa 'El debate' en Canal Sur y el periodista ha fichado por la cadena para conducir un espacio de entrevistas.