Tener un tipazo no siempre es sinónimo de buena genética: hay que currárselo todos los días en el gimnasio y comiendo bien, además de tener hábitos de vida saludables. Por eso, muchas personas que consiguen su físico soñado no dudan en enseñar y lucir el producto de ese esfuerzo... y una de esas personas, sin duda, es Amor Romeira. La ex gran hermana está encantada de conocerse, y también de mirarse en el espejo. Sólo así se explica el desnudo integral que se ha marcado en su Instagram: ¡toma que toma, menuda mujerona!

Este no es, por supuesto, el primero (ni el último) que publica en su cuenta, y a nosotros nos encanta ver a una famosa tan liberada con su cuerpo como Amor, pero es que también lo suyo le cuesta: no le gusta especialmente el deporte, pero igualmente suda la gota gorda en el gym y come ensaladas mientras sus amigas se meten hamburguesas entre pecho y espalda... ¡que lo hemos visto en sus Instagram Stories! Eso es fuerza de voluntad y lo demás tonterías...

Todo tiene un motivo

Amor se ve igual de guapa con unos kilitos de más que de menos, cosa que aplaudimos, pero también nos gusta ver cómo les demuestra a sus 250.000 seguidores que todo se puede conseguir: su plan era ponerse 'potentorra' para desfilar en la pasarela del SIMOF, pero eso ya ha pasado... ¡y ha decidido seguir! Vamos, que si de normal ya teníamos fotos en pelotas, este verano... ¡vamos a tener doble ración!