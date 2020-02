Mientras María Teresa Campos asegura que todavía está enamorada de su ex, Bigote Arrocet, el actor se divierte con una rubia.

El humorista, que parece muy recuperado de su ruptura con la presentadora, y su amiga disfrutaron de una romántica velada en Madrid.



La capacidad de Edmundo Arrocet para pasar página es envidiable, ¿verdad? El chileno ya está en plan ‘living la vida loca’ y parece que no le han afectado en nada las palabras de María Teresa en ‘El Deluxe’, donde se mostró como una mujer todavía enamorada. El pasado 6 de febrero, solo cinco días después de la comentadísima entrevista de la periodista, Bigote volvió a quedar con esta atractiva rubia. Sin embargo, parece querer jugar al despiste porque finalmente hemos sabido que se trata de su sobrina.

Si en la primeras imágenes que vimos del actor y su acompañante disfrutando de un paseo bajo la lluvia que caía en la capital, ahora han salido a cenar en un conocido restaurante de Madrid. Pero qué pretende el humorista, ya que al final se trata de un familiar suyo.

Gtres

Cogidos del brazo y muy sonrientes, los dos salieron a cenar y, sin soltarse del brazo, volvieron a la casa del actor, donde continuaron con su cita... Ahora sabemos que no se trata de una nueva conquista. ¿Qué opinará Teresa Campos de estas salidas de su ex?



Gtres

Gtres

A las puertas del domicilio de Edmundo, la complicidad entre el ex de María Teresa y su nueva amiga era más que evidente. ¿Querría poner celosa a alguien? Para más inri, Bigote ha hablado en la revista 'Hoy corazón', donde pone mucho énfasis en dejar claro que no se ha llevado un duro por las declaraciones. "Yo no quería dejar mi relación con Teresa, que quede muy claro. ¿Alguien ha visto ese mensaje en el que dicen que yo le dije que era un pájaro libre? Quién haya escrito eso tiene la imaginación como el alma", explica. El chileno asegura también que sólo le pidió espacio y tiempo tras su última discusión. "Estoy agotado. Se habla sin saber, pero la verdad saldrá a flote", anuncia. El culebrón continuará…

¿Y María Teresa Campos?

GTres

Teresa organizó una comida en casa y la prensa le preguntó por el camión de mudanza que acudió a su domicilio. "No es lo que creéis. No tiene nada que ver con la mudanza de éste (Bigote). Éste tiene que traer tres contenedores", explicó entre risas. ¿Estará preparando su propia mudanza?