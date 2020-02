'La isla de las tentaciones' cada vez está más encendida, y no solo por los nuevos amores que van surgiendo, sino por las peleas entre los concursantes. Susana se ha sincerado con algunos compañeros asegurando que Fiama y Rubén le parecen "lo más falso que hay". Ella piensa que la actitud de sus dos compañeros no es del todo sincera, de hecho Susana se acercó a Fani para darle su opinión de Rubén: "no me fío de él".

Después de esta conversación, la paz en Villa Montaña se acababa, aunque no fue este comentario de Susana lo que lo provocó, si no más bien otro. La participante de 'La isla de las tentaciones' explicaba que Julián le había advertido de los pasos que iba a seguir Fiama en el reality y que le sorprendía que se habían cumplido todos. Era entonces cuando Lewis desvelaba que, según él, Julián le enseñó unos mensajes que se había intercambiado con Álex Bueno en los que hablaban de Fiama y del programa.

Susana, antes de seguir con la conversación y las especulaciones decidía hablar con su compañera para confirmar. La canaria negaba su participación en el pacto y comenzaba a llorar asegurando que había sido Álex quien la había traicionado: "La persona con la que me iba a casar me ha fallado, ¿estamos flipando?", decía totalmente fuera de sí y haciendo sus maletas. Rubén y Fani intentaron tranquilizarla, pero Fiama tenía claro que quería irse de la Villa y que su relación con Álex terminaba justo en ese momento. De hecho, se quitaba la alianza de compromiso.