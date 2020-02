Mónica Naranjo ha sido incapaz de mantenerse objetiva en 'La isla de las tentaciones'. La presentadora siempre ha intentado mantenerse al margen de los acontecimientos que iban sucediendo, pero esta noche se le ha hecho bola. Mientras las chicas estaban en su última hoguera en solitario, Mónica le ha soltado a Andrea una perlita, una gran verdad que todo el mundo piensa.



"Me decepciona. A veces intento no comerme mucho la cabeza, prefiero hacer como que a lo mejor no me molesta tanto porque lo que quiero es hablar con él y que me lo explique", expresaba la concursante refiriéndose al beso que le daba su 'todavía' novio a su tentación. "Pero quieres que te explique... ¿Porque te sientes traicionada?", reaccionaba Mónica muy sorprendida. "Sí, porque veo actitudes suyas que no son normales", ha añadido la concursante.

La réplica de Naranjo ha sido, sin duda, uno de los mejores momentos de la hoguera: "Andrea, permíteme, pero hay algo que no entiendo. Te sientes traicionada y quieres que el te dé explicaciones, ¿por un beso? Pero tú duermes con Óscar, y te parece bien...". La concursante se quedaba sin palabras. Andrea, desarmada, ha respondido a esto como buenamente ha podido: "Los dos tenemos que darnos explicaciones... He hecho lo que me ha apetecido pero él también ha hecho cosas". Así se ha excusado Andrea, y en ningún momento ha llegado a reconocer que ella fue la primera en cometer la deslealtad a su pareja.