Aitana Ocaña conquistó al público la primera vez que pisó el plató de 'La Voz Kids' para cantar junto a una de las finalistas de la última edición.

La ex triunfita compartirá plató con David Bisbal, Melendi, Rosana, Vanesa Martín y sus asesores.

Aitana deslumbró en la gran final de 'La Voz Kids' con su 'Vas a quedarte', canción que compartió con una de las finalistas de la edición, Aysha Bengoetxea. Juntas hicieron temblar el plató con una de las mejores actuaciones del programa. Ahora y gracias a su incansable éxito, la ex triunfita puede celebrar que se suma al equipo de 'La Voz'. La joven será la asesora de David Bisbal, que repite como 'coach' de la nueva edición infantil del programa, que ya ha comenzado a grabarse, según informa Fórmula TV.

En la nueva edición veremos a David Bisbal, Vanesa Martín, Melendi y Rosario Flores como 'coaches', acompañados de Aitana, Blas Cantó, varios artistas aún por confirmar que actuarán como asesores.

Antena3

El fichaje de Aitana Ocaña por el programa demuestra, una vez más, que el éxito tras 'Operación Triunfo' está más que asegurado. Si no que se lo digan a rostros como David Bisbal o Bustamante, que no solo llenan estadios, también son imprescindibles en 'talents' como este. Y es que el cantante de 'No soy un superman' también participará en el programa, aunque lo hará en la edición 'senior'.

Otra triunfita que se convertirá en 'coach' será una de las compañeras de edición de Aitana, Miriam Rodríguez que será la quinta 'coach' oficial de 'La Voz' con fase propia exclusiva en Atresplayer Premium.

De momento se desconoce la fecha de estreno, aunque se espera que se emita a lo largo de este año.