Juana Acosta nos ha sorprendido confesando que su corazón está ilusionado de nuevo.

La colombiana ha admitido que tendrá un regalo por San Valentín.

Creíamos que tenía el corazón libre tras su ruptura con Oliver Sancho después de más de un año de relación, pero Juana Acosta vuelve a estar ilusionada. Por eso, dice que va a celebrar San Valentín. De amor y de su apretada agenda profesional charlamos con ella en la presentación en Madrid de la colección de joyas para el Día de los Enamorados que ha lanzado UNOde50.

¿Eres muy de joyas?

Para los eventos sí me gusta llevar joyas buenas, pero para el día a día soy muy austera. Esta colección de UNOde50 se identifica mucho con mi forma de ser.

¿Guardas en tu joyero alguna joya especial?

Sí, un anillo que heredé de mi abuela que es de oro con una esmeralda y otro que me regaló Ernesto (su ex) que es precioso, con un aguamarina y rubíes. Son mis dos joyas especiales.

¿Celebrarás San Valentín?

Afortunadamente lo voy a celebrar. Tengo quién me regale, pero no puedo contar quién es. Este año San Valentín viene con mucha ilusión en todos los sentidos.

Entonces, ¿tienes el corazón ocupado?

Sí. Tengo una ilusión, pero todavía no sé si es mi pareja perfecta.

La colombiana lució un traje de Blaze y joyas de la colección Perfect Match de UNOde50. Gema Checa

¿Has vuelto con Oliver?

¡No! Mi corazón está ilusionado. No voy a contar nada más.

¿Siempre has celebrado San Valentín?

Sí, porque justo era mi aniversario con mi ex pareja, Ernesto.

¿A tu hija Lola, que ya tiene 13 años, le interesa la interpretación?

Canta muy bien y toca el piano. Ha empezado a estudiar teatro para adolescentes en la Escuela Coraza, que es donde estudié yo.

¿Quiere ser actriz o cantante?

Ella quería estudiar en un sitio donde se impartiera danza, música, teatro... Yo también hice danza muchos años, como su padre. Yo creo que va a seguir los pasos de media familia: sus padres, sus abuelos, su tía...

Gema Checa

¿Le das consejos?

Trato de aconsejarla, pero me gusta que vaya descubriendo todo sola poco a poco. Intento tener buena relación con ella, y más ahora que está entrando en una etapa delicada como es la adolescencia.

¿Te asusta esa etapa?

No me asusta, pero sí creo que hay que estar con los ojos muy abiertos y acompañarla de una manera muy consciente y desde el amor absoluto. Pero lo que sí es verdad es que se trata de una edad particular. ¡Me estoy preparando para lo que venga!

¿Qué proyectos tienes?

Estoy grabando una serie para Netflix en Barcelona con Aura Garrido, Mario Casas y Coronado.