Las redes han encontrado un vídeo en el que Gianmarco se besa con otro hombre.

Adara está muy, pero que muy enfadada, con el tonteo entre Gianmarco y Joao, ¿se está poniendo celosa?

La cosa está que arde (por variar) en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Por si las broncas y los líos que ya conocíamos entre los concursantes no eran suficientes, ahora tenemos nuevo salseo: Gianmarco y Maestro Joao. Sí, estáis leyendo bien. La amistad entre ambos parece que está pasando un poco el límite, al menos por parte de Joao, y ha pasado a haber tonteo del bueno. ¿Carpetita que te veo? Quien sabe... Desde luego su Adari no descarta nada, quizá porque ya vivió una historia parecida... Y precisamente eso es lo que más cabrea a la ganadora de 'GH VIP 7', que su amigo Joao no respete su dolor sabiendo que ya lo pasó realmente mal con una historia parecida.

Pero, ¿son celos con sentido? ¿Tiene Joao posibilidades con Gianmarco? Pues para los que pensaban que no, dado que el italiano ha dejado claro que no le gusta y se ha declarado heterosexual, cuidado porque tenemos imágenes calentitas de su beso con otro hombre.

grande fratello

Durante su paso por 'GH Italia', Gianmarco tuvo que enfrentarse a una prueba semanal por la que tenía que bailar muy pegadito a un compañero y besarlo apasionadamente cuando parase la música. Si los besos eran creíbles, ganarían más dinero para la semana. Así, Gianmarco y Michael protagonizaron un romántico vals tras el que llegó el beso... ¡Pero fue en la mejilla! ¡OUCH!

Para la pena de todos, no hubo apasionado beso, es más Michael le pedía: "tienes que dármelo al menos cerca de la boca", pero Gianmarco no se dejaba... "Déjame tomar la iniciativa", le pedía su compañero, "tengo que tocar tus labios. Déjame tocalos. Vamos, de lo contrario se enfadan y no pasamos la prueba". Y ni con esas, Gianmarco se negó rotundamente y el beso fue en la cara.