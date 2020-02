Christofer abandona 'La isla de las tentaciones'.

Christofer concede su primera entrevista en televisión.



La relación de Christofer y Fani en 'La isla de las tentaciones' nos ha dejado completamente pegados a las pantallas. Por primera vez, el teleoperador ha concedido su primera entrevista en televisión. Y lo ha hecho en 'El debate de las tentaciones' con Sandra Barneda. Y es que, tras abandonar el programa después de enfrentarse a Fani en la hoguera de confrontación, el teleoperador se ha mostrado muy dolido e incluso ha llegado a confesar que no debería haber entrado en el reality. Eso sí, también aseguró que no fue obligado. Muy atentos a sus primeras palabras.

Telecinco

"La única conclusión que me queda es que llegas a un sitio paradisíaco y desconectas de tal manera que se te olvida todo", opinó Christofer. "Decido no ver más porque como sufrí tanto ese día... me destrocé tanto, ya no podía más. No dormía, no comía", explicó Christofer.

Telecinco

"Fui a esa hoguera con la ilusión de que me explicase el por qué y decirle: 'bueno, es una etapa que ha pasado y te perdono'. Obviamente, te perdono pero no se olvida", reconoció la ya ex pareja de Estefanía. Respecto a los comentarios que ha generado su participación en el reality, él tiene una clara opinión. "Lo que me digan, no es por faltar al respecto, me da igual. Solo me importa lo que pienso y siento yo", respondió el exparticipante, muy contundente.