Rubén duda de sus sentimientos por Fani.

Fani no echa nada de menos a Christofer.

Tras la hoguera de confrontación, en la que Christofer abandonó el reality, Fani decidió continuar su andadura en el programa y seguir avanzando en su relación con Rubén. Y es que la participante de 'LIDLT' no pude reprimir los sentimientos que le unen al ex futbolista. Eso sí, parece que él no tiene tan claro lo que siente por ella. Ha sido durante el último debate donde hemos podido ver unas imágenes en las que Rubén le confesaba a Fiama que no sabía muy bien cómo iba a ser su relación con Fani fuera de la villa. Muy atentos a la conversación.

Telecinco

"Hay cosas de Fani que me mosquean. Tanta tranquilidad...Me asusta volver a la realidad y que las cosas no sean como aquí", confesó Ruben a Fiama. "Las cosas están yendo demasiado rápidas y eso no me gusta. No sé cómo saldrá todo cuando acabe todo esto, pero todavía nos tenemos que conocer bien y ver que pasa. No me fío al cien por cien de todo la verdad", añadió.

Mediaset

Mientras tanto, Fani, que está ajena a todos estos comentarios del valenciano, sigue cada vez más enganchada a él. "No me arrepiento para nada de la decisión que tomé en la hoguera de confrontación con Christofer. Vine a este programa para hacer verdaderamente lo que sentía y lo estoy haciendo. Cada vez me gusta más y más Rubén. No lo puedo evitar. No estoy echando nada de menos a Christofer", dijo Fani.