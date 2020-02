Susana se plantea salir sola de 'La isla de las tentaciones'.

La ganadora de 'GH 14' siente vergüenza de los comentarios de su pareja en el reality.

A pesar de que su relación era la más consolidada antes de empezar la aventura de 'La isla de las tentaciones', parece que Susana cada vez está más convencida de salir sola del programa en la hoguera final. Y es que los comentarios de Gonzalo respecto a Katherina y su actitud en la villa con el resto de las chicas está decepcionando enormemente a la de Murcia. Incluso ha llegado a confesar a Andrea, compañera de concurso, que se plantea empezar una nueva etapa en su vida. Además, su relación con Lewis crece cada vez más. Muy atentos a la conversación.

Telecinco

"Me estoy planteando dejar la relación y salir sola de aquí. Gonzalo me ha decepcionado, no entiendo su actitud la verdad. Veremos qué pasa finalmente pero estoy muy desilusionada y no sé muy bien qué decisión debo tomar. Necesito pensar", confesó Molina a su compañera Andrea en el recinto de la piscina.

Telecinco

No obstante, esta reacción de la ex participante de 'Gran Hermano' parece que no va a sorprender en absoluto a Gonzalo Montoya, ya que en la última hoguera semanal pudo ver como Susana aseguraba que la actitud de su chico en la casa le daba vergüenza. "Me da miedo que Susana se olvide de mí y me dejé. Estoy muy preocupado ahora mismo. Susana no es de cabrearse y el otro día en las imágenes la vi muy cabreada. Me sorprendió mucho", dijo Montoya a Katherina.