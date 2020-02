Antonio David Flores responde a los rumores de su hija

Olga Moreno reconoce que no le gusta que vaya a 'Supervivientes'

El ex concursante de 'GHVIP', Antonio David Flores , y su mujer, Olga Moreno, han acudido juntos, por primera vez, a 'Sábado Deluxe' para hablar sobre la participación de Rocío Flores en 'Supervivientes 2020', entre otras cosas. La pareja ha querido defender a la hija de Rocío Carrasco de todos los rumores que han surgido después de que Lydia Lozano asegurase que madre e hija habían hablado. Ambos han recalcado que esa situación "no ha llegado a producirse en ningún momento" y que, si hubiese ocurrido, para ellos no habría sido ningún problema.

Telecinco

Por su parte, pese a que Rocío Flores y Rocío Carrasco lo han negado, Lydia Lozano sigue asegurando que madre e hija han mantenido una conversación y que ni Fidel ni Antonio David lo saben. Además, la colaboradora ha indicado que "tiene capturas donde se ve cómo su fuente habla con Antonio David Flores".

El ex concursante de 'GHVIP' le ha pedido esas fotografías para "proceder a demandarle", aunque Lydia ha confesado que no puede hacerlo hasta hablar con su fuente. "Siento que Lydia me ha traicionado. Me duele lo que ha hecho conmigo y que haya puesto a mi hija en esa tesitura", ha confesado Antonio David. "¿De verdad no te duele el daño que le estás haciendo a mi hija?", le ha insistido.

Lydia Lozano se ha mostrado muy afectada y, aunque ha reconocido que le duele lo que está ocurriendo, sigue pensando que "su fuente le dice la verdad" ya que, según ella, no tiene razones para mentirle. "No tiene ningún interés económico, ni quiere hacerse famoso. Yo solo estoy trabajando", ha recalcado.

Antonio David Flores ha reconocido que todo esto está afectando a su hija. "Me ha llamado y está con un ataque de nervios. Lleva dos días dándole vueltas al asunto y al final le duele que parezca que esté mintiendo", ha confesado. El colaborador ha acusado a Lydia de "ir de víctima" y ha reconocido que si sigue así no descarta "denunciarle por dar información falsa".

Telecinco

Durante la entrevista, también han hablado sobre el papel de Rocío Flores en 'Supervivientes 2020'. Antonio David Flores ha reconocido que "como padre" no le gusta que su hija vaya a 'Supervivientes' pero "como colaborador le encanta". Una afirmación con la que ha estado de acuerdo Olga Moreno. A ella tampoco le gusta que Rocío vaya al concurso. "Por mi no hubiese ido. A mi no me gusta mucho este mundo. En casa se está más tranquilo".



Durante la entrevista, Antonio David Flores también ha reconocido que Rocío Flores "se ha sentido muy dolida" al ver la respuesta que dio Rocío Carrasco al ser preguntada sobre qué pensaba de la participación de su hija en 'Supervivientes 2020'.