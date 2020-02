Kiko Matamoros abandona el plató tras su enfrentamiento con Lydia

Lydia Lozano dolida por las palabras de Kiko Matamoros

Durante la entrevista de Olga Moreno y Antonio David Flores en 'Sábado Deluxe' se ha vivido un tenso enfrentamiento entre Lydia Lozano y Kiko Matamoros. Todo ha surgido a raíz de que Lydia siguiese insistiendo en que Rocío Flores ha hablado con su madre por teléfono, pese a que tanto ella como Rocío Carrasco han negado dicha información. Kiko Matamoros ha decidido intervenir para estallar contra su compañera, ya que no entiende cómo sigue insistiendo en que su versión es la correcta después de que "los implicados lo hayan negado".

"No soporto tanto cinismo", ha asegurado Kiko Matamoros al ver cómo su compañera seguía asegurando que ella no mentía pese a que Antonio David Flores negaba esa información.

Por su parte, Lydia Lozano ha acusado a Kiko Matamoros de ser "un mentiroso" y ha asegurado que "el manipulador es él". Además, se ha mostrado muy sorprendida al ver que Kiko Matamoros "se molestaba más que Antonio David Flores".

Por su parte, el colaborador ha decidido levantarse y abandonar el plató para no tener que estar con Lydia Lozano. "Quiero irme. No me sé controlar. Me parece un atropello a los derechos de la gente", ha insistido. Además, Kiko ha confesado que Lydia Lozano sigue "sosteniendo una mentira por orgullo e ineficiencia".

Estas acusaciones no han sentado bien a Lydia Lozano quien ha intentado abandonar también el plató, aunque Jorge Javier le ha logrado convencer para que se quede. Por su parte, Belén Esteban ha indicado que aunque "no es muy amiga de Lydia" no le está gustando la actitud que Rafa Mora y Kiko Matamoros "están teniendo con la colaboradora estos días".